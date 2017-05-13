Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Турции выросло до 20 человек

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Анкара, 13 мая. Число погибших в результате ДТП с туристическим автобусом в районе Мармариса в Турции возросло до 20 человек.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, у МИД РФ и посольства России данных о пострадавших в автобусе россиянах пока нет. Посольство сделало все запросы и ожидает информацию от правоохранительных органов.

Авария произошла в субботу на трассе Мугла — Анталья на юго-западе страны, сообщил губернатор провинции Анталья Мугла Амир Чичек. Первоначально сообщалось о 17 жертвах, однако позже в больнице скончались трое пострадавших. Еще 11 пассажиров получили травмы, они находятся в тяжелом состоянии. По словам губернатора, все пассажиры автобуса были гражданами Турции.