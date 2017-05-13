«Хезболла» направила спецназ на борьбу с ИГ к границам Сирии

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Дамаск, 13 мая. Движение «Хезболла аль-Нуджаба» направляет спецназ к ирако-сирийской границе для борьбы с террористической организацией «Исламское государство», сообщили источники из Сирии.

«Хезболла» намерена провести освободительные операции в Ираке и Сирии против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ).

Накануне, 12 мая, элитной бригаде «Пятый Легион» и отрядам «Хезболлы» удалось освободить от террористов несколько вершин около горного массива Аль-Шумрия. Бойцы ливанского движения опубликовали кадры наступления на позиции «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.