Джонсон верит в вероятность влияния РФ на парламентские выборы в Британии

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Лондон, 13 мая. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что РФ может оказать влияние на результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании, пишет Daily Telegraph.

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон назвал реальной возможность влияния РФ на результаты парламентских выборов в Великобритании. Он также напомнил о слухах вокруг якобы имеющего место российского вмешательства в выборы президента США и Франции.

Британский дипломат предположил, что Россия заинтересована в ослаблении внешней политики Лондона и в обособлении Соединенного Королевства от США. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не вмешивается во внешнюю политику других стран, все заявления на эту тему — спекуляции.​