Челябинский полицейский сбил детей на пешеходном переходе

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Челябинск, 13 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием 46-летнего сотрудника местной полиции произошло в Челябинске на улице Российской в пятницу вечером. По колесами автомобиля Chevrolet, которым он управлял, оказались двое 9-летних мальчиков.

Инцидент произошел в тот момент, когда школьники переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу по всем правилам дорожного движения. О случившемся журналистам рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, где отметили, что мужчина оказал пострадавшим первую медицинскую помощь и передал их врачам.

Мальчики доставлены в больницу для дальнейшего наблюдения. Добавим, что анализ, проведенный экспертами, не обнаружил алкоголя в крови полицейского.