Обновленный Mercedes-Benz GLE на платформе MHA попал в объективы камер автошпионов

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Берлин, 13 мая. Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE 2018 попал на видео во время дорожных тестов, которые проводит немецкая компания Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz GLE 2018 будет представлен в начале 2018 года. Однако автошпионы смогли заснять новый кровоссовер на видео во время прохождения им дорожных тестов.

Эксперты сразу же обратили внимание, что автомобиль имеет модернизированную решетку радиатора с двумя секциями. Впрочем, этот элемент применяется во всех новинках компании Mercedes-Benz.

Зато у автомобиля изменилась форма заднего стекла и головная оптика. Mercedes-Benz GLE 2018 построен на базе производственной платформы MHA, что позволило уменьшить вес транспорта и оборудовать его системой автономного управления.

Ранее сообщалось, что Bentley создаст автомобильный интерьер для вегетарианцев.