Гурцкая не исключает манипуляций в финале «Евровидения-2017»

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Москва, 13 мая. Организаторы «Евровидения-2017» возможно манипулируют результатами зрительского голосования, поскольку в финал конкурса прошли страны СНГ, считает член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая.

В финал песенного конкурса «Евровидения-2017», проходящего в Киеве, после первого полуфинала прошли Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Лидерами второго полуфинала стали участники из Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. По словам российской певицы, члена ОП РФ Дианы Гурцкой, состав финалистов может указывать на манипуляции с результатами голосования со стороны организаторов конкурса.

«Мы помним, как были напуганы организаторы конкурса возможностью того, что наши страны-друзья проявят солидарность и откажутся от участия. Возможно, они получили от организаторов гарантии попадания в финал. Как это делается — все знают», — прокомментировала певица. Напомним, что после запрета СБУ на въезд в страну россиянке Юлии Самойловой, многие страны выразили негодование и заявили о возможном бойкотировании «Евровидения».​​