Ученые рассказали, что погубило жизнь на Марсе

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Москва, 13 мая. Исследователи космоса установили вероятную причину катастрофы планетарного масштаба, которая произошла на Марсе миллиарды лет назад. Ученые считают, что непоправимые изменения на Красной планете случились из-за извержения вулкана Олимп, являющегося одним из самых крупных во всей Солнечной системе.

Именно его возмущение тогда повлекло за собой сдвиг оси на 20 градусов, что стало причиной кардинальный изменений климата на Марсе, пишет «Политэксперт».

Не исключено, что Олимп был не единственным, кто погубил планету. Вероятно, ему «помогли» другие мощные марсианские вулканы. А а их мог разбудить гигантский метеорит. Вулканическая лава превратила всю воду в пар и Марс потерял все надежды на зарождение жизни.