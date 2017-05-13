Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Ученые рассказали, что погубило жизнь на Марсе

Ученые рассказали, что погубило жизнь на Марсе

17:23  13 Мая 2017
87

Ученые рассказали, что погубило жизнь на Марсе

Москва, 13 мая. Исследователи космоса установили вероятную причину катастрофы планетарного масштаба, которая произошла на Марсе миллиарды лет назад. Ученые считают, что непоправимые изменения на Красной планете случились из-за извержения вулкана Олимп, являющегося одним из самых крупных во всей Солнечной системе.

Именно его возмущение тогда повлекло за собой сдвиг оси на 20 градусов, что стало причиной кардинальный изменений климата на Марсе, пишет «Политэксперт».

Ученые рассказали, что погубило жизнь на Марсе

Не исключено, что Олимп был не единственным, кто погубил планету. Вероятно, ему «помогли» другие мощные марсианские вулканы. А а их мог разбудить гигантский метеорит. Вулканическая лава превратила всю воду в пар и Марс потерял все надежды на зарождение жизни.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть