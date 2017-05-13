Названа минимальная розничная цена водки и коньяка после повышения цен

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Москва, 13 мая. Приказ Минфина о повышении цен на водку до 205 рублей за 0,5-литровую бутылку вступил в силу в РФ. Документ был опубликован 10 дней назад.

Ранее минимальная стоимость алкогольного напитка составляла 190 рублей. Повышение минимальной цены на водку связано с увеличением на 23 рубля (до 523 рублей) ставки акциза на крепкий алкоголь с 1 января этого года. Бутылка коньяка объемом 0,5 литра обойдется покупателю в 371 рубль.

По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексея Сазанова, ведомство должно согласовать единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной стоимости водки 1-2 раза в год.

Напомним, минимальная стоимость водки и коньяка в России с 13 мая увеличена на 7,9%. Дороже станут также ликеры, настойки, виски и наливки.