Британские СМИ ищут «российский след» в масштабной кибератаке

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Лондон, 13 мая. Британские СМИ предположили, что недавняя масштабная кибератака с использованием программы ransomware WanaCrypt0r 2.0 (WannaCry) якобы может быть связана с Россией.

Жертвами массовой атаки хакеров стали многие организации по всему миру. Британское издание The Telegraph предположило, что здесь может быть российский след.

Так, в издании отметили, что ранее группировка Shadow Brokers выступала с предупреждением в адрес президента США Дональда Трампа после ракетных ударов Вашингтона по Сирии. Британские журналисты предположили, что киберпреступники могут якобы быть связаны с Москвой.

«Некоторые эксперты считают, что последовательность указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством», — передают британские СМИ.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден прокомментировал причастность АНБ к вирусной атаке.