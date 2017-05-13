Докучаевск: ВСУ повредили более 20 домов обстрелами ДНР

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Донецк, 13 мая. Киевские силовики обстреляли Докучаевск в ДНР, свыше 20 жилых домов и хозяйственных построек повреждены, сообщили в оборонном ведомстве республики.

Киев по-прежнему не выполняет взятые на себя обязательства по реализации минских соглашений — обстрелы территории ДНР не прекращаются. «В результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Докучаевске повреждения получили 22 жилых дома и хозяйственных постройки», — сообщил представитель оборонного ведомства республики.

Он также заметил, что 12 домов были частично разрушены, о жертвах и пострадавших от обстрелов не сообщается. Напомним, что этим утром два мирных жителя Докучаевска получили ранения.​