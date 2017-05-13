ДНР: жилые дома в Донецке повреждены обстрелами со стороны ВСУ

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Донецк, 13 мая. Дома в поселках Александровка и Трудовские в Петровском районе Донецка повреждены под обстрелами со стороны ВСУ, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

«В результате обстрелов поселка Александровка повреждения получили дома по улице Горького, 7, 9, 14, 16», — констатировали военные источники.

В силовых структурах добавили, что на улице Мамина-Сибиряка в Трудовских во время обстрела ВСУ сгорел дом. Еще один дом в этом поселке был поврежден после прямого попадания боеприпаса.

«Два жилых дома повреждены по улице Конституции, 31 и 33, — также констатировал глава администрации Новоазовского района ДНР Анатолий Яновский. — В селе (Саханка. — Прим. ФАН) отсутствует электроснабжение, специалисты уже выехали для ликвидации аварий».

Ранее из Докучаевска пришло сообщение, что ВСУ повредили более 20 домов обстрелами в ДНР.