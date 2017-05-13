Ущерб на сотни миллионов: число зараженных вирусом-вымогателем компьютеров стремительно растет

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Москва, 13 мая. Разработчик антивирусных программ Avast сообщил о более 75 тысячах хакерских атак на компьютеры организаций почти в сотне стран по всему миру. По данным компании, число заражений «вирусом-вымогателем» стремительно растет.

По данным на 12 мая, на компьютеры в различных станах мира, в том числе Британии, России, Франции, Таиланде и других, было совершено 75 тысяч кибератак. Позже охват действия вируса WanaCrypt0r 2.0 расширился еще на 20 стран. За снятие блокировки хакеры требуют 300 долларов.

Эксперты считают, что хакерские атаки еще продолжаются, а размер ущерба составит сотни миллиардов долларов, сообщает Life.