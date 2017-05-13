Фанаты сорвали концерт Тимати в Ереване

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Ереван, 13 мая. Запланированное выступление российского рэпера Тимати в Ереване не состоялось по вине ярых поклонников творчества музыканта. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на арт-директора организовавшей концерт ивент-компании Jet Set Петроса Цамеряна, фанаты залили технику водой, что привело к поломке саунд-карты.

Концерт Тимати и его команды должен был пройти накануне вечером. Однако в ходе шоу объявлено, что сам рэпер петь не не будет.

«Выступление Тимати не состоялось по техническим причинам — фанаты залили водой технику, в результате чего сгорела саунд-карта. Вопрос на месте решить было невозможно и было решено переместить концерт на первую же свободную дату», — цитирует агентство Цамеряна.

Арт-директор подчеркнул, что сами участники концерта поливали зрителей водой, те в ответ делали то же самое. Это и стало причиной технической аварии, из-за которой Тимати не смог выйти к публике.