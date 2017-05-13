РЖД заявила о хакерской атаке IT-системы компании

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Москва, 13 мая. Компания РЖД пережила вирусную атаку на свою IT-систему, но в настоящее время специалистам удалось локализовать вирус, а перевозки пассажиров и грузов идут в штатном режиме.

Накануне сервера 74 стран мира подверглись хакерской атаке, на IT-систему РЖД также была произведена вирусная атака, сообщил представитель компании. Известно, что вредоносное ПО удалось локализовать, специалисты проводят необходимые техработы по его уничтожению и обновлению антивирусов.

По словам спикера, оперативная работа техперсонала сбоев в работе системы не было. Все запланированные пассажирские и грузовые перевозки осуществляются в штатном режиме, пишет РИА Новости.