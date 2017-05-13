Специально «промахнулись»: коалиция США вновь «случайно» убила мирных сирийцев

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Пять мирных жителей погибли в результате ударов возглавляемой США коалиции по населенному пункту Эль-Курия, расположенному неподалеку города Дейр эз-Зор. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Самолеты международной антитеррористической коалиции, которая выступает под покровительством Соединенных Штатов Америки, в очередной раз «промахнулись», нанося удары по позициям боевиков. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник сообщает, что ВВС коалиции провели бомбардировку якобы позиций боевиков в провинции Дейр эз-Зор.

В последние дни коалиция слишком часто промахивается, когда речь идет об атаке по позициям радикальных исламистов той или иной террористической группировки.

Напомним, что два дня назад в городе Ас-Салихия, что в северной части провинции Ракка в результате «промаха» погибли 11 мирных жителей, четверо из которых были детьми. Ливанское информагентство Al-Masdar сообщало, что Соединенные Штаты и вся коалиция нацелились на удерживаемую ИГ*ИЛ* («Исламского государство»*, ИГ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) территорию вокруг Ракки и с воздуха вели активную поддержку курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF), которые ведут наступление в провинции. Поддержка коалиции с воздуха обернулась для воюющих курдов и местного населения перекрестным огнем, от которого негде было скрыться.

Также четверо мирных жителей погибли в районе селения Шанина, в той же Ракке. И еще пять семей были убиты в селении Ар-Румейл — Ракка.

Крупнейшим промахом со стороны коалиции был инцидент с ударом по позициям Сирийской арабской армии в провинции Дейр эз-Зор. Тогда Пентагон тоже заявил, что вышла ошибка, и они думали, что бьют по террористам. Напомним, что в результате удара, погибли более 60 сирийских военных и более сотни были ранены.

Аналогичная ситуация с промахами наблюдается и в Ираке. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков считает, что есть несколько причин, по которым США слишком часто промахиваются.

«Конспирологическая версия о том, что возглавляемая США коалиция промахивается специально, имеет право на существование, уж очень часто военные попадают по мирным объектам. Но нужно учитывать и два технических момента. Во-первых, боевики очень часто располагают свои военные объекты в густой гражданской застройке, а также в таких объектах, как детсады и школы. Это продуманная тактика, которая применяется весь период сирийской кампании, и не только в Сирии. К сожалению, в Израиле мы видим ровно такую же картину, в том же Секторе Газа. Это отработанная международными террористами модель поведения, — комментирует для ФАН Егорченков. — Во-вторых, для нанесения точных ударов по объектам боевиков необходима серьезная разведка и наведение с земли, проверка данных. Ничего подобного у сил коалиции нет, в том числе в районе Дейр эз-Зора. Очень часто удары наносятся на основании каких-то косвенных свидетельств неких сил, в том числе не американских. США довольно плотно сотрудничает с разведывательной сетью стран Персидского залива, это тоже ни для кого не секрет. Своих наземных оперативников у США в этом районе почти нет. Это тоже не способствует точности нанесения удара».

Америка слишком часто выпячивает свое превосходство как сверхнации, которая стремится навести порядок везде, где есть проблемы. Чаще всего подобное поведение выходит Соединенным Штатам боком, как было в случае с вводом войск в Ирак и Афганистан. По возвращении на родину многие ветераны, воевавшие «за спокойный сон американцев», оказались никому не нужны. США погрузились в финансовый кризис, который связывают и с неуемными военными амбициями клана Бушей. Из-за этих же амбиций, только уже другой правящей администрации, жертвами «слепых» ударов становятся мирные жители.

«Американцы поверили в сверхмогущество своей техники и из-за этой веры возникают подобные ситуации. Любая сверхточная техника все еще требует присутствия и тщательной работы человека, поскольку она еще не научилась наносить удары по террористам самостоятельно. С сожалением вынужден констатировать, что отличительной чертой действий американских военных становится игнорирование фактора мирных жителей, — говорит Дмитрий Егорченков. — Это касается не только Сирии, но и иракского Мосула и частично Афганистана, да и других военных конфликтов в истории. Если мы вспомним Вьетнам и Корею. Для них жертвы — это побочный эффект».

Самое главное, помимо жертв среди мирного населения Сирии, это то, что мировая общественность снова молчит, спуская на тормозах любую атаку со стороны международной коалиции. Эксперт ФАН напоминает, что западные средства массовой информации, НАТО, ООН и прочие организации будут реагировать, только если это будет выгодно Западу.

«Здесь мы тоже должны быть честными сами с собой. Американские корпорации контролируют значительную часть международных СМИ, которые раскручивают информационные волны. Если Америке что-то выгодно, волна идет в одну сторону, и, соответственно, наоборот. Такая редакционная политика. Поэтому неудивительно, что мировая общественность снова молчит, — подчеркивает Егорченков. — Россия должна реагировать на каждый подобный удар и смерть мирных жителей, будь то Сирия или Ирак. Россия старается реагировать и по линии МИД, и по линии Минобороны».

* Организация запрещена на территории РФ.