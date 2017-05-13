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Сирия, 13 мая. Столкновения между оппозиционными группировками прошли в провинциях Даръа и Идлиб. В ходе операции ВВС коалиции против ИГ** в Дейр эз-Зоре погибли пять мирных жителей. Армия САР несет потери в технике в ходе столкновений с отрядами террористов к востоку от Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): потеряла несколько пулеметов в боях с ИГИЛ* в горах Аш-Шумария между Пальмирой и Хомсом; ведет перестрелки с «Джебхат ан-Нусрой»*** на севере провинции Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ): пыталось утроить теракт в одном из густонаселенных районов на западе Мосула.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): оказалась под ударами ВВС Сирии к северу от Хомса; продолжает аресты боевиков ССА** в провинции Идлиб.

«Ахрар аш-Шам»: ведет междоусобные бои с отрядами ССА на западе провинции Даръа.

Провинция Дамаск

«Белые каски» продолжают поставлять заведомо ложные сведения, развивая информационную войну против законного правительства Сирии в подконтрольных новостных ресурсах. На официальной странице организации в Twitter (@SCDrifdimashq) появилась информация о том, что войска Сирийской арабской армии (САА) в ходе ракетного обстрела опорных пунктов боевиков сирийской вооруженной оппозиции якобы нанесли несколько ударов по мирному кварталу города Дума, находящегося внутри оппозиционного анклава в Восточной Гуте. По данным источника, никто не пострадал, но инфраструктуре города был причинен серьезный материальный ущерб. Важно отметить, что «Белые каски» связаны с группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам», самой агрессивной среди других оппозиционных организаций. Ранее «Белые каски» обнародовали материалы, на которых была инсценирована химическая атака в городе Хан Шейхун. Позже США, которые поддерживают оппозиционные группировки в САР, обвинили в налете сирийские ВВС.

Провинция Хомс

По информации новостного агентства «Аль-Амак», подконтрольного «Исламскому государству», в ходе последних столкновений с военнослужащими армии САР в горной местности Аш-Шумария к востоку от города Хомс террористы нанесли войскам САА урон в военной технике. В частности, были ликвидированы несколько пулеметов правительственных сил. Других подробностей о ходе противостояния и сведений о возможных численных потерях каждой из сторон источник не приводит. Напомним, в восточной части провинции разворачивается масштабная освободительная кампания армии САР. Район гор Аш-Шумария, расположенных недалеко от газового поля Аш-Шаир, является стратегическим плацдармом для дальнейшего наступления на позиции ИГИЛ в направлении «дороги жизни».

Оппозиционный источник сообщает об авиаударах ВВС Сирии по укрепрайонам боевиков-исламистов вблизи населенного пункта Киссин, расположенного к северу от Хомса. Данных об итогах боевого вылета не приводится. В северной части провинции находится анклав вооруженной оппозиции. Эта территория является одной из зон безопасности, однако, несмотря на установленный режим без огня, антиправительственные группировки продолжают вести провокационные обстрелы. Так, недавно террористы открыли массированный огонь по правительственным блокпостам к юго-востоку от города Аль-Хула.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно данным Местных координационных комитетов Сирии, ВВС международной коалиции провели бомбардировку опорных пунктов ИГ в городе Аль-Курия, находящемся на юго-востоке провинции. Никаких данных о причиненном террористам уроне не поступало, однако известно, что в результате боевого налета коалиционной авиации в очередной раз пострадало местное население. Сообщается о пяти погибших и нескольких раненых гражданских лицах. Более точные сведения в данный момент формируются. ВВС стран западной коалиции в последние недели заметно активизировали действия на этом направлении с целью помощь дальнейшему продвижению отрядов оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА), которые атакуют позиции «Исламского государства»* в этой части провинции.

Провинция Даръа

Отряды одной из крупнейших группировок сирийского оппозиционного блока «Ахрар аш-Шам» задержали боевика бригады «Джебхат Ансар Аль-Ислам», входящей в состав «свободной армии». Инцидент произошел в населенном пункте Аль-Хара на северо-западе провинции Даръа. Об этом сообщает информационный портал Al Ahed News. Арестованный обвиняется в шпионаже в пользу ИГ. По данным источника, это происшествие послужило поводом для внезапно вспыхнувших столкновений между «Ахрар аш-Шам» и ССА. Напомним, боевики-оппозиционеры ведут борьбу с подконтрольной ИГИЛ группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на западе Даръа, рассчитывая восстановить контроль над захваченными силами «Исламского государства» территориями.

Провинция Идлиб

В этом регионе вновь были зафиксированы стычки между отдельными оппозиционными организациями. Боевики исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам», созданной командованием «Джебхат Фатх аш-Шам», продолжают проводить аресты членов «свободной армии», участвовавших в турецкой военной операции «Щит Евфрата», в городе Маарет Аль-Нуман на юге провинции Идлиб. Жители поселков Кафр Набель, Таль Намс и Даркуш вышли на улицы, протестуя против очередных столкновений между исламистами. Важно отметить, что в результате вооруженной конфронтации между антиправительственными группировками зачастую гибнут и гражданские лица. Напомним, последний крупный вооруженный конфликт внутри оппозиционных сил вспыхнул в Восточной Гуте Дамаска, где разворачивались бои между отрядами «Джейш Аль-Ислам»***** и «Тахрир аш-Шам».

Провинция Кунейтра

В северной части провинции недалеко от прифронтового населенного пункта Хадер в настоящий момент идут перестрелки между отрядами боевиков-исламистов и подразделениями правительственной армии САР, сообщает портал Baladi News. В этом регионе базируются в основном силы «Джебхат ан-Нусры» и союзных ей группировок, состоящих в оппозиционном альянсе «Тахрир аш-Шам». Террористы контролируют большую часть провинции. Столкновения в этом регионе вспыхивают время от времени, так как боевики периодически предпринимают пjтытки расширить свою зону влияния путем дальнейшего продвижения на север в направлении провинции Дамаск.

Ирак

Военнослужащие правительственных сил Ирака провели серию спецопераций в еще оккупированной части Западного Мосула с целью освободить удерживаемых террористами мирных жителей, передает канал в соцсети Twitter (@DaeshCrimes). По информации источника, всего в ходе подобных вылазок были спасены больше ста семей. Битва за город продолжается. В последние недели столкновения идут в центре Мосула. На данный момент иракские военные занимают около 65% западной части города.

Этот же источник сообщает, что правительственным военнослужащим удалось предотвратить теракт в одном из густонаселенных районов Мосула. На одном из блокпостов был остановлен подозрительный автомобиль. Выяснилось, что за рулем находился член «Исламского государства», а транспортное средство было заминировано. Саперам, однако, удалось вовремя обезвредить заложенное взрывное устройство. Тем не менее в ходе кровопролитных боевых действий в городе постоянно гибнут гражданские лица. Счет мирных жертв в Мосуле уже идет на тысячи.

* Организация запрещена на территории РФ.