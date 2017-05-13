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Весь мир
Видео пронесшегося над Северной Кореей НЛО попало в Сеть

Видео пронесшегося над Северной Кореей НЛО попало в Сеть

12:19  13 Мая 2017
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Видео пронесшегося над Северной Кореей НЛО попало в Сеть

Пхеньян, 13 мая. В Сети появилось видео неопознанного летающего объекта (НЛО), который был замечен над КНДР.

Камера на МКС зафиксировала странный объект, который пролетел над территорией Северной Кореи. НЛО вошел в верхние слои атмосферы планеты и стал двигаться параллельно земной поверхности. Уфологи обратили внимание на необычное радужное свечение объекта.

Предполагается, что загадочные объект —  сверхзвуковой самолет или летающая тарелка. Куда исчез НЛО, установить не удалось: подача сигнала была прекращена.

Ранее группа уфологов обнаружила видеоролик в Интернете, на кадрах которого был показан загадочный объект. Охотники на НЛО были уверены, что это древний танк.

Катерина Тимошенская
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