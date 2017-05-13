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Рим, 13 мая. Предложения Москвы и Вашингтона по сирийским зонам безопасности могут быть объединены. Такую возможность не исключил специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Об этом он говорил в интервью итальянскому изданию «Il Corriere della Sera». В результате такого совмещения будет выработан единый подход в создании зон деэскалации, подчеркнул Де Мистура.

«Идея России состоит в создании четырех зон безопасности на западе страны, американцы думают над двумя-тремя временными зонами «деэскалации» и «стабилизации». Оба предложения могут в итоге оказаться совместимы», — цитирует спецпосланника газета.

Напомним, главным итогом четвертого раунда переговоров по Сирии, которые прошли в Астане, стало принятие меморандума о создании четырех зон деэскалации. С этим предложением выступила российская сторона и получила поддержку в ходе встреч в столице Казахстана.