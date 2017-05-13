40 дней после теракта в питерском метро: молимся, чтобы в мире не было террористов. ФАН-ТВ

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16 ударов колокола донеслись из-под сводов Исаакиевского собора на 40-й день после теракта, произошедшего в петербургской подземке. 16 – по числу погибших. В приходе храма прошла панихида по жертвам трагедии. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на поминальной службе.

Напомним, взрыв произошел 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Пострадали в общей сложности более сотни человек (некоторые до сих пор проходят реабилитацию после ранений). 11 человек скончались на месте происшествия, еще пятеро – в каретах «скорой помощи» и непосредственно в больницах. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия погибших поминали во всех окрестных храмах вплоть до 40-го дня. Однако в этот день священнослужители прихода Исаакиевского собора призвали верующих молиться не столько за ушедших, сколько за живых.

– Мы молимся, чтобы самим не поступать так же, как поступил этот безумный человек, надев на себя «пояс смерти». Ведь и мы можем поступить так же, может, и не надев такой пояс, но укорив, обидев человека, – обратился к прихожанам батюшка.

По канонам православия на 40-й день определяется участь ушедших: где покинувшей тело душе придется продолжить свое бесконечное бытие. Почему же тогда церковь призвала молиться в первую очередь за ныне живущих, корреспондентам ФАН-ТВ объяснил Алексей Суслов, протоиерей прихода:

– Какие можно дать наставления человеку, потерявшему близкого? Как можно ему что-то объяснить, как-то его утешить? Мы можем только помолиться за него, поддержать, чтобы Господь дал силы оставшимся в живых пройти это страдание. Мы верим, что Господь принял этих безвинно убиенных к себе, наградил их венцами, мы верим в это! Но молимся мы (да, воссылая молитвы усопшим) о живых. Люди уже умерли, они уже в том миру, где нет ни скорби, ни болезней, ни зноя, ни холода. А вот мы остались в этом мире, и мы это чувствуем.

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Несмотря на то, что панихида проходила в одном из главных храмов города, получилась она скромной: прихожан оказалось немного. В основном это были люди, решившие посетить утреннюю литургию (сразу после которой и началась панихида). Однако после поминальной службы верующие выходили из молитвенного зала со слезами на глазах.

– Мы хотели выразить соболезнования всем родственникам, – поделилась эмоциями с ФАН-ТВ прихожанка, пожелавшая остаться анонимной. – Это ужасно, что так происходит. Всегда, подходя к иконам, я молю Бога о том, чтобы был мир на земле. Чтобы не было этих войн, не было этих террористов. Очень хочется, чтобы люди не страдали просто так, оттого, что кто-то захотел так сделать. Какие у него там были намерения, мы не знаем. Царство небесное погибшим, – с дрожью в голосе, перекрестившись, договорила девушка.

Отметим, что в этот же день, несколькими часами позже, панихида прошла и у станции метро «Технологический институт». Богослужение там совершили священнослужители из ближайшего к месту трагедии храма – Свято-Измайловского собора.

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