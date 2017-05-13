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Центробанк сообщил об атаках хакеров на кредитные организации России

Центробанк сообщил об атаках хакеров на кредитные организации России

12:04  13 Мая 2017
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Центробанк сообщил об атаках хакеров на кредитные организации России

Москва, 13 мая. Российским банкам хакеры массово разослали вредоносное программное обеспечение, но ресурсы кредитных организаций страны не были скомпрометированы, заявили в пресс-службе Центробанка РФ.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) зафиксировал хакерские атаки на банки страны.

«ФинЦЕРТ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа,  — рассказали представители пресс-службы ЦБ РФ.  — Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано».

Центробанк сообщил об атаках хакеров на кредитные организации России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден прокомментировал причастность АНБ к вирусной атаке на серверы больниц в Великобритании.

Катерина Тимошенская
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