Центробанк сообщил об атаках хакеров на кредитные организации России

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Москва, 13 мая. Российским банкам хакеры массово разослали вредоносное программное обеспечение, но ресурсы кредитных организаций страны не были скомпрометированы, заявили в пресс-службе Центробанка РФ.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) зафиксировал хакерские атаки на банки страны.

«ФинЦЕРТ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа, — рассказали представители пресс-службы ЦБ РФ. — Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано».

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден прокомментировал причастность АНБ к вирусной атаке на серверы больниц в Великобритании.