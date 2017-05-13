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Рим, 13 мая. Соглашение о мирном урегулировании конфликта в Сирии стало более реальным из-за участия в процессе переговоров представителей России и США. Такое заявление сделал специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, давая интервью итальянским журналистам.

«Сейчас соглашение возможно. Американцы больше не наблюдают со стороны, но вовлечены в полной мере в переговорный процесс. На этот раз прогресса можно достичь хотя бы потому, что переговоры ведутся на самом высоком уровне с непосредственным участием лидеров России, Турции, США», — подчеркнул спецпосланник.

Он уверен, что достичь соглашения удастся лишь при непосредственном участии Владимира Путина, Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Де Мистура добавил, что все стороны прекрасно понимают важность деэскалации конфликта.