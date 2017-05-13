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Новости Сирии
Россия и США приблизили соглашение по Сирии — де Мистура

Россия и США приблизили соглашение по Сирии — де Мистура

11:55  13 Мая 2017
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Россия и США приблизили соглашение по Сирии — де Мистура

Рим, 13 мая. Соглашение о мирном урегулировании конфликта в Сирии стало более реальным из-за участия в процессе переговоров представителей России и США. Такое заявление сделал специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, давая интервью итальянским журналистам. 

«Сейчас соглашение возможно. Американцы больше не наблюдают со стороны, но вовлечены в полной мере в переговорный процесс. На этот раз прогресса можно достичь хотя бы потому, что переговоры ведутся на самом высоком уровне с непосредственным участием лидеров России, Турции, США», — подчеркнул спецпосланник.

Он уверен, что достичь соглашения удастся лишь при непосредственном участии Владимира Путина, Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Де Мистура добавил, что все стороны прекрасно понимают важность деэскалации конфликта.

«Все понимают — от сирийцев до россиян и американцев — необходимо остановить этот кошмар, бомбардировки, взрывы. Альтернатива — повторение десяти Алеппо», — резюмировал де Мистура.

Россия и США приблизили соглашение по Сирии — де Мистура

 

#путин #трамп #эрдоган #демистура
Алексей Громов
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