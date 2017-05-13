Извинение со стороны правительства: США заключили досудебное соглашение с компанией россиянина

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Москва, 13 мая. Компания Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, и власти США нашли досудебное решение вопроса по делу о легализации денег, сообщили представители пресс-службы министерства юстиции США.

Адвокат, представляющий интересы Prevezon Holdings, Фейт Гэй констатировал, что считает досудебное соглашение по иску властей США победой компании.

«Это практически извинение со стороны правительства», — цитирует его агентство Bloomberg.

Американские власти признали, что компания не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России. США отменяют заморозку счетов Prevezon Holdings.

Согласно соглашению, Prevezon Holdings выплатит США около 5,9 миллиона долларов до 15 мая.

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