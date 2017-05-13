Число жертв взрыва в столице Афганистана увеличилось

В закладки

Скопировать

Кабул, 13 мая. Количество погибших во время взрыва в Кабуле возросло до трех человек, сообщили источники в Афганистане.

Как сообщают источники, к правительственному автомобилю была прикреплена «бомба-липучка». Жертвами трагедии стали две женщины — сотрудницы государственной службы, а также еще один ребенок. Кроме того, водитель транспорта получил ранения.

Ни одна террористическая группировка по-прежнему не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее стало известно, что в столице Афганистана произошел взрыв автомобиля, жертвами которого стали два человека, состоящих на государственной службе.