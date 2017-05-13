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Происшествия
Число жертв взрыва в столице Афганистана увеличилось

Число жертв взрыва в столице Афганистана увеличилось

11:34  13 Мая 2017
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Число жертв взрыва в столице Афганистана увеличилось

Кабул, 13 мая. Количество погибших во время взрыва в Кабуле возросло до трех человек, сообщили источники в Афганистане.

Как сообщают источники, к правительственному автомобилю была прикреплена «бомба-липучка». Жертвами трагедии стали две женщины — сотрудницы государственной службы, а также еще один ребенок. Кроме того, водитель транспорта получил ранения.

Ни одна террористическая группировка по-прежнему не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Число жертв взрыва в столице Афганистана увеличилось

Ранее стало известно, что в столице Афганистана произошел взрыв автомобиля, жертвами которого стали два человека, состоящих на государственной службе.

Катерина Тимошенская
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