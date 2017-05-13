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Происшествия
Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на Украине

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов на Украине

11:39  13 Мая 2017
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Груженые лесом товарные вагоны сошли с рельсов на Украине

Киев, 13 мая. ЧП произошло в Львовской области. На железнодорожной станции «Золочив» сошли с рельсов шесть вагонов товарного поезда. Подробности сообщили журналистам в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты населения областной администрации.

«12 мая в 16.50 на маневровой колее железнодорожной станции «Золочив» сошли с рельсов шесть грузовых вагонов ГП «Золочевское лесное хозяйство» . Два вагона загружены лесом, четыре вагона — пустые», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что в результате происшествия никто не пострадал. Срыва графика движения поездов не зафиксировано. Ремонтным службам потребовалось восемь часов, чтобы вернуть сошедшие вагоны на рельсы. 

Алексей Громов
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