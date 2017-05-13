ЛНР: ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня

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Луганск, 13 мая. Республики Донбасса заявляют о новых нарушениях минских договоренностей со стороны украинских силовиков. За минувшие сутки шесть раз были обстреляны позиции народной милиции ЛНР. Об этом журналистам рассказали в военном ведомстве.

Под огнем оказались районы поселков Фрунзе и Калиново, а также сел Желобок, Калиновка и Сокольники. По данным народной милиции, ВСУ вели обстрел территорий республики из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23–2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

В то же время, по сообщению из ДНР, ВСУ обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой респудлики. Режим тишины нарушался 59 раз за минувшие сутки.