Сирия: восемь нарушений режима тишины зафиксированы в Дамаске, Латакии и Хаме

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Москва, 13 мая. Российские наблюдатели зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня в Сирии, заявили в министерстве обороны России.

«За сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — четыре, Латакия — два, Хама — два», — говорится в информационном бюллетене военного ведомства.

Турецкие наблюдатели в свою очередь заявили о трех нарушениях режима прекращения огня в Сирии. По их данным, обстрелы были совершены в провинциях Дараа, Идлиб и Хомс.

В российском ведомстве отметили, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения были зафиксированы со стороны запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ).

Ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили гуманитарную помощь в один из пригородов Латакии.

* Организация запрещена на территории РФ.