Ученые: Солнце погаснет через 100 дней

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Вашингтон, 13 мая. Уникальное астрономическое явление смогут наблюдать жители США. Ровно через 100 дней Луна полностью закроет собой небесное светило, в результате чего сложится ощущение, что кто-то «вырубил свет», говорят ученые.

Полное затмение Солнца можно будет наблюдать практически из любой точки Соединенных Штатов. Потому это явление, которое ожидают 21 августа, уже прозвали «Великим американским затмением». Подобного на территории Штатов не случалось почти 100 лет.

Астрономы посоветовали гражданам США и туристам обзавестись необходимым оборудованием, чтобы как следует разглядеть все эффекты, возникающие в момент, когда Луна закроет солнечный диск.