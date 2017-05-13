Затянувшиеся холода в России облегчили жизнь аллергикам

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Москва, 13 мая. Холодная погода в мае сократила период активного цветения растений, что облегчило жизнь аллергиков, заявил ведущий аналитик специализированного онлайн-сервиса для людей с различными формами аллергии «Пыльца Club» Андрей Миргородский.

По данным лесничеств Центрального региона России, холода этой весной сократили период активного цветения дерева с 12 до 5 дней. Активность цветения растений по шкале Каппера в этом году составила всего два балла из существующих пяти.

«Урожай пыльцы был очень небольшой, — цитирует Миргородского RT. — В целом сезон выдался очень щадящим и коротким для аллергиков».

В январе этого года ученые обнаружили редкий случай смертельно опасной аллергии на мужа.