Пожар под Новгородом уничтожил 12 квартир, более 200 человек эвакуированы

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Новгород, 13 мая. Из-за пожара в поселке Панковка в Новгородской области была объявлена эвакуация жителей многоэтажки, в которой произошло возгорание. Более 200 человек, среди них почти два десятка детей, временно размещены в местном клубе и оздоровительном лагере.

Об этом журналистам рассказали в региональном управлении МЧС. Спасатели говорят, что огонь бушевал на площади в 500 квадратных метров. Сгорело 12 квартир. И это только по предварительным оценкам ситуации. Есть пострадавший, пишет RT.

Пожар начался минувшей ночью в жилом доме по адресу улица Промышленная, дом 11, корпус 1.