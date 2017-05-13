Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Пожар под Новгородом уничтожил 12 квартир, более 200 человек эвакуированы

Пожар под Новгородом уничтожил 12 квартир, более 200 человек эвакуированы

10:55  13 Мая 2017
79

Пожар под Новгородом уничтожил 12 квартир, более 200 человек эвакуированы

Новгород, 13 мая. Из-за пожара в поселке Панковка в Новгородской области была объявлена эвакуация жителей многоэтажки, в которой произошло возгорание. Более 200 человек, среди них почти два десятка детей, временно размещены в местном клубе и оздоровительном лагере.

Об этом журналистам рассказали в региональном управлении МЧС. Спасатели говорят, что огонь бушевал на площади в 500 квадратных метров. Сгорело 12 квартир. И это только по предварительным оценкам ситуации. Есть пострадавший, пишет RT.

Пожар начался минувшей ночью в жилом доме по адресу улица Промышленная, дом 11, корпус 1. 

 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть