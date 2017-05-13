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Происшествия
Более тысячи спасателей МЧС устраняют последствия паводка под Тюменью

Более тысячи спасателей МЧС устраняют последствия паводка под Тюменью

10:50  13 Мая 2017
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Более тысячи спасателей МЧС устраняют последствия паводка под Тюменью

Тюмень, 13 мая. Количество человек, занимающихся ликвидацией последствий паводка и оказанием помощи населению в Тюменской области, превысило тысячу человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Общая группировка сил и средств составляет 1055 человек и 275 единиц техники, из них 73 плавсредства, одно воздушное судно и беспилотные летательные аппараты», — рассказали с спасательном ведомстве.

Возглавляет группировку по устранению последствий паводка заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.

Более тысячи спасателей МЧС устраняют последствия паводка под Тюменью

Ранее сообщалось, что памятные акции ко Дню Победы на братской могиле в поселке Ленсоветовский Пушкинского района Петербурга оказались под угрозой срыва из-за паводка.

Катерина Тимошенская
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