Более тысячи спасателей МЧС устраняют последствия паводка под Тюменью

В закладки

Скопировать

Тюмень, 13 мая. Количество человек, занимающихся ликвидацией последствий паводка и оказанием помощи населению в Тюменской области, превысило тысячу человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Общая группировка сил и средств составляет 1055 человек и 275 единиц техники, из них 73 плавсредства, одно воздушное судно и беспилотные летательные аппараты», — рассказали с спасательном ведомстве.

Возглавляет группировку по устранению последствий паводка заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.

Ранее сообщалось, что памятные акции ко Дню Победы на братской могиле в поселке Ленсоветовский Пушкинского района Петербурга оказались под угрозой срыва из-за паводка.