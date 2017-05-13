Донбасс: ВСУ обстреляли ДНР около 60 раз за сутки

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Донецк, 13 мая. 19 населенных пунктов Донецкой народной республики подверглись обстрелам со стороны украинских силовиков за минувшие сутки. Об этом журналистам рассказали в оборонном ведомстве ДНР, добавив, что ВСУ 59 раз нарушили режим прекращения огня.

«За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 59 раз нарушили режим прекращения огня. Все обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов республики, по которым применялась артиллерия, танки, минометы, вооружение бронетехники, гранатометы и стрелковое оружие», — уточнили в Минобороны ДНР.

Напомним, что переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине длятся уже не один год. Контактные группы в Минске пытаются достичь соглашений о прекращении огня в районе линии соприкосновения в Донбассе. Каждый раз назначаются новые сроки для отвода техники и соблюдения режима тишины. Стороны всякий раз подтверждают свою готовность следовать договоренностям. Однако перестрелки не утихают.