ДНР: два мирных жителя Докучаевска ранены под обстрелом со стороны ВСУ

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Донецк, 13 мая. Два мирных жителя Докучаевска ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой народной республике, сообщили представители оперативного командования ДНР.

«В результате обстрелов Докучаевска со стороны ВСУ ранения получили женщина 1960 года рождения и мужчина 1984 года рождения», — рассказали военные источники.

Ранее стало известно, что что украинская армия открыла огонь по Докучаевску в четыре часа утра. После обстрелов со стороны киевских силовиков порядка 300 домов города остались без газоснабжения. Власти Докучаевска надеются, восстановить подачу газа до конца текущего дня.