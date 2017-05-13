Илларионов: Украину накрыл глубочайший кризис, выходом из которого станет диктатура

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Киев, 13 мая. В «Украинском институте будущего» известный российский экономист Андрей Илларионов прочитал доклад «Украинская экономическая катастрофа 2013–2016», в котором обрисовал убийственные перспективы страны.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) записал на видео наиболее интересные фрагменты выступления экономиста, которого никто не назовет прокремлевским – Илларионов находится в жесткой оппозиции к Кремлю. Однако в его докладе прозвучали оценки, совпадающие с оценками ситуации на Украине со стороны экспертов, близких к правительству РФ. Все стороны сходятся в том, что украинская экономика уничтожается необычайно быстрыми темпами и уже в этом году от нее останется менее половины тех мощностей, что были на момент государственного переворота 2014 года. Андрей Илларионов видит в этом заговор украинских правительственных чиновников, в частности, руководителей НБУ.

Так, отвечая на вопрос депутата ВР Сергея Таруты, почему доклад Илларионова не понравился чиновникам США и МВФ, а деятельность экс-главы НБУ Натальи Гонтаревой одобряют американцы и МВФ, Илларионов ответил очень жестко.

«МВФ относится к этому докладу плохо, а к Гонтаревой - хорошо. И это совершенно естественно и понятно. Ведь именно деятельность этого руководства обеспечила получение кредитов от МВФ. Это означает, что МВФ как организация получил донора на предстоящие несколько лет. Донор в виде Украины – это хороший донор и теперь украинцы будут финансировать деятельность МВФ. За последний кредит Украина должна будет заплатить порядка 700 млн. долларов и такие деньги на дороге не валяются. Таких крупных доноров, как Украина, у МВФ больше и нет. Поэтому чиновники МВФ очень высоко оценивают деятельность госпожи Гонтаревой, которая обеспечила им благополучное существование на ближайшие годы. Именно поэтому газета «Вашингтон пост» публикует статьи, восхваляющие действия НБУ, поэтому эксперты, связанные с МВФ и Мировым банков, позитивно оценивают НБУ и негативно относятся к моему докладу», - заявил Андрей Илларионов.

Затем эксперт обрисовал текущую ситуацию в стране, опровергнув фактами пропагандистские заявления официальных украинских СМИ, утверждающих, что экономика страны вышла из рецессии, а население в целом поддерживает власть.

«Если мы посмотрим на динамику важнейших экономических показателей Украины за последние три года, то увидим глубочайшее падение в 2015 году, даже не в 2014, в 2016-м начинает небольшое восстановление, но очень слабое, очень неустойчивое. А в первом квартале 2017 года даже это небольшое восстановление сменяется падением», - подчеркивает эксперт.

Заметим, ранее Киев через свои СМИ заявлял, что Петра Порошенко поддерживают свыше 65% украинцев. Илларионов опроверг эти заявления.



«Показательны опросы общественного мнения на Украине. Общее ощущение, что экономическая ситуация на Украине ухудшается – подавляющее большинство говорит, что ситуация ухудшилась как в стране в целом, так и для конкретных семей. И прогноз, который дают опрошенные – в ближайшие 12 месяцев будет еще хуже. Т.е. падение экономики отражается по всем параметрам в общественном сознании украинцев.

Не согласны с президентом Украины большинство граждан страны из всех регионов, включая даже такой город, как Винница. Даже в Виннице поддерживают Порошенко только 3% населения. Парламент и правительство имеют такую же низкую долю поддержки среди населения. Это результат тяжелейшего экономического кризиса, в котором оказалась страна.

Самым опасным является свидетельство об изменении общественных настроений на Украине. Наблюдается сдвиг в пользу той политической системы, которая может обеспечить выживание. И это будет не демократическая система, а любая другая, которая обеспечит процветание экономики. Речь идет об авторитарной системе. Большинство граждан Украины после трех лет жесточайшего кризиса предпочитают сегодня иметь любую другую политическую систему, которая сможет обеспечить хотя бы минимальный уровень благосостояния. Это самое опасное следствие банковского и экономического кризиса в стране», - подытожил ситуацию глава Института экономического анализа Андрей Илларионов.