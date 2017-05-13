А мы пойдем на север: программист из Новосибирска вживил себе в грудь компас

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Новосибирск, 13 мая. На экстравагантный поступок решился 26-летний программист Даниил Лыткин из Новосибирска: он первым в России вживил в грудь компас.Теперь, когда молодой мужчина поворачивается на север, сей новомодный девайс начинает вибрировать.

Объясняя причины такого неординарного шага, человек-компас говорит: «Потому что это круто».





Надо сказать, что Лыткин стал первым только в России. В других странах такие технологичные устройства в собственном теле набирают популярность. За изобретение этого чипа следует благодарить британских специалистов. О старте продаж было объявлено два месяца назад. Но российский программист заинтересовался компасом на этапе предзаказа, когда модель, получившая название Northsense, еще находилась в разработке. Тогда он и заявил о своем желании приобрести ее за 250 фунтов.

Чтобы вживить микрочип в тело, потребовалось сделать пирсинг, а уже на нем закрепить девайс, пишут СМИ.