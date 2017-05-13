Египет завершает выполнение требований России по безопасности в аэропортах

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Каир, 13 мая. Египетская сторона завершает выполнение требований России по повышению безопасности в аэропортах страны. Вопрос о дате приглашения специалистов из РФ будет обсуждаться. Об этом сообщил источник в министерстве гражданской авиации Египта.

По его словам, в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады требуемые меры безопасности выполнены полностью, в Каире необходимо утвердить и подготовить кадровый состав для одного их терминалов аэропорта.

«Со стороны российских комиссий по досмотру аэропортов в Египте поступали требования, касающиеся обеспечения безопасности, сейчас завершается выполнение этих мер, — заявил он. — Вопрос о дате приглашения российской делегации для изучения мер во всех аэропортах будет обсуждаться».

Египет сотрудничает со всеми комиссиями по мерам обеспечения безопасности. В настоящее время уже установлено оборудование для проверки пассажиров и багажа, а также досмотра работников аэропорта, сообщает РИА Новости.