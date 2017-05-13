Правительственный автомобиль взорвался в Кабуле, есть жертвы

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Кабул, 13 мая. Два человека погибли во время взрыва в столице Афганистана, сообщили источники в Кабуле.

В Кабуле взорвался правительственный транспорт. В результате трагедии погибли двое государственных работников. Как передают источники, еще два человека получили ранения. Отмечается, что количество жертв и пострадавших может вырасти. В настоящее время информация уточняется.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее в столице Афганистана.

Накануне ответственность за теракт в Пакистане, в результате которого погибли не менее 25 человек, взяли на себя боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.