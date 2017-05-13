Легенды Ferrari: эксперты назвали лучшие автомобили бренда

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Лондон, 13 мая. Британцы из TopGear назвали лучшие модели бренда Ferrari, оставившие неизгладимый след в сердцах автолюбителей. Эксперты изучили автомобили, созданные итальянской компанией за последние 50 лет.

В итоге получился список из пяти машин — каждая стала символом своего десятилетия.

Олицетворением 70-х стала модель 512 BB. Ей на смену пришла F40, полностью определившая неповторимый и узнаваемый стиль бренда. За ней следуют F355, 430 Scuderia и замыкает топ-5 модель Ferrari 458 Speciale.

Добавим, что компания Ferrari ведет свою историю с 1928 года. До 1947 года она производила только гоночные автомобили. И только потом бренд «выехал» на городские дороги.