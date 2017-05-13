Минимальная цена на водку и коньяк выросла в России за ночь на 8%

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Москва, 13 мая. В России с 13 мая минимальная стоимость водки и коньяка увеличена почти на восемь процентов, сообщили в министерстве финансов страны.

Согласно приказу Минфина РФ от 2 мая, с 13 мая в России увеличены на 7,9% минимальные цены на водку и коньяк. Таким образом, стоимость водки достигнет 205 рублей за 0,5 литра, а такая же бутылка коньяка обойдет покупателю в 371 рубль.

Отмечается, что подорожает примерно на 50 рублей и другой алкоголь крепче 28 градусов — ликеры, настойки, виски, наливки.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее изобрели не вызывающую похмелье водку. Уникальной разработкой занималась группа ученых из Чунгамского национального университета.