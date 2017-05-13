Заполненное людьми такси сорвалось с моста в Барнауле

В закладки

Скопировать

Барнаул, 13 мая. Такси, внутри которого находились четыре человека, сорвалось с моста в Барнауле и упало на железнодорожные пути, сообщили в главном управлении МВД РФ по Алтайскому краю.

Трагедия произошла прошедшей ночью. Автомобиль такси Renault Logan с четырьмя людьми внутри во время проезда моста влетел в заграждение, пробил его и упал на железнодорожные рельсы.

Водитель и его пассажиры были госпитализированы с травмами. По некоторым данным, один человек скончался.

Накануне пассажир упал под поезд на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге, парализовав тем самым движение по красной ветке.