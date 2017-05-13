Доплата за медикаменты: субсидии на покупку лекарств обсудят в Госдуме РФ

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Москва, 13 мая. В нижней палате парламента собираются рассмотреть законопроект, предусматривающий выплаты компенсаций за покупку лекарственных препаратов.

Предполагается, что такие доплаты будут осуществляться из бюджетов регионального уровня. Как пишет сегодня «Российская газета», проект закона на рассмотрение Госдумы внес депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

В документе говорится, что право на получение компенсационных выплат получат граждане, чьи траты на медикаменты из действующего списка жизненно необходимых лекарств превышают 10% от совокупного дохода.

При этом право менять размеры выплат получат власти на уровне региона и муниципалитета, но таким образом, чтобы эти поправки не ухудшали положения граждан.