КНДР согласилась на переговоры с США на «определенных условиях»

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Пхеньян, 13 мая. КНДР согласна на проведение переговоров с США, но на определенных условиях, заявил глава департамента по делам США в министерстве иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи.

В Пехньяне выразили готовность к переговорам с Вашингтоном. По словам представителя внешнеполитического ведомства КНДР, государства «будут вести диалог при определенных условиях».

Накануне, 12 мая, Соединенные Штаты выразили властям Китая недовольство в связи с участием делегации Северной Кореи в международном экономическом форуме «Один пояс — один путь», который стартует 14 мая в Пекине. Посольство США в Пекине направило в МИД КНР ноту протеста.