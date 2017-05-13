Парад поездов проходит в Москве в честь дня рождения метро
Москва, 13 мая. В честь своего 82-го дня рождения столичный метрополитен ранним утром запустил парад поездов. На станции кольцевой линии сегодня прибывают все модели составов, которые в обычные дни курсируют по разным веткам.
Впервые в этом году в параде принял участие и новый поезд «Москва», который лишь недавно был презентован и запущен по Таганско-Краснопресненской линии. Еще одним подарком к празднику стала выставка ретровагонов, которую можно увидеть на станции «Партизанская.
«Московский метрополитен с большим уважением относится к традициям и истории предприятия, которая насчитывает уже 82 года непрерывной работы. Парад поездов и выставка исторических вагонов помогают пассажирам лучше узнать метро и увидеть, как оно менялось сквозь годы», — цитирует ТАСС начальника столичного метрополитена Дмитрия Пегова.