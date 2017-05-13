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Первая государственная русскоязычная школа открывается на Манхэттене

Первая государственная русскоязычная школа открывается на Манхэттене

8:46  13 Мая 2017
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Первая государственная русскоязычная школа открывается на Манхэттене

Нью-Йорк, 13 мая. Первая государственная русскоязычная школа откроется в новом учебном году на Манхэттене, сообщил президент Русско-американского центра «Наследие» (РАКСИ) Ольга Зацепина.

В школе 145 в районе Колумбийского университета будут преподавать по программе на двух языках: полдня на русском языке, полдня — на английском. Классы будут комплектоваться как из детей русскоязычных семей, так и англоязычных американцев.

По словам Зацепиной, главная цель открытия школы: «не только сохранить культурное наследие нашей исторической родины, русский язык, традиции, основы образования, но и распространить его дальше».

Как сообщила ТАСС, одна из инициаторов создания новой школы Ольга Ильяшенко, в сентябре откроются два русскоязычных класса — подготовительный и первый, а дальше с каждым годом будет прибавляться новый подобный класс. 

Первая государственная русскоязычная школа открывается на Манхэттене

#сша #нью-йорк #манхэттен
Олеся Волкова
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