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Спорт
«Нэшвилл» одолел «Анахайм» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

«Нэшвилл» одолел «Анахайм» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

8:52  13 Мая 2017
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«Нэшвилл» одолел «Анахайм» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Вашингтон, 13 мая. «Анахайм» на своем льду в упорной борьбе уступил «Нэшвиллу» в первом матче серии полуфинала НХЛ. Исход встречи решился в овертайме. Итоговый счет — 3:2 в пользу гостей.

У хозяев отличились Якоб Сильверберг и Хампус Линдхольм. Среди игроков «Нэшвилла» по шайбе в ворота соперника забросили Филип Форсберг и Остон Уотсон. Ну а автором победного гола на десятой минуте овертайма стал Джеймс Нил.

Следующую встречу команды проведут в понедельник, 15 мая.  



 

#уотсон #сильверберг #линдхольм #форсберг #нил
Алексей Громов
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