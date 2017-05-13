Родственника дизайнера Каролины Эрреры похитили и застрелили в Венесуэле

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Каракас, 13 мая. Племянник супруга всемирно известного дизайнера Каролины Эрреры был убит преступниками в Венесуэле.

По данным полиции, неизвестные схватили 34-летнего архитектора Рейнальдо Эррера и его друга Фабрицио Мендоса недалеко от их офиса. Преступники завезли похищенных в их дома, чтобы забрать все ценные вещи и деньги, после чего убили выстрелом в голову. Тела погибших бросили в машине на дороге между Каракасом и Ла-Гуайрой.

Полиция и прокуратура начали расследование. У Эрреры остались двое малолетних детей.