«Бородатая певица» Кончита Вурст решила отказаться от женского образа
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Вена, 13 мая. Австриец Томас Нойвирт, который во всем мире прославился экстравагантным образом «бородатой певицы», выступающей по псевдонимом Кончита Вурст, пожелал стать «новым человеком». О планах исполнителя рассказывают зарубежные издания. Они пишут, что музыкант решил отойти от женственности, отдав предпочтения более брутальному стилю. Теперь в его гардеробе больше брюк, чем было раньше.
Напомним, Кончита Вурст шокировала поклонников «Евровидения» три года назад. Несмотря на абсолютно противоречивую реакцию со стороны зрителей, жюри присудило именно этой «бородатой певице» победу на песенном конкурсе.
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