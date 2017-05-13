«Бородатая певица» Кончита Вурст решила отказаться от женского образа

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Вена, 13 мая. Австриец Томас Нойвирт, который во всем мире прославился экстравагантным образом «бородатой певицы», выступающей по псевдонимом Кончита Вурст, пожелал стать «новым человеком». О планах исполнителя рассказывают зарубежные издания. Они пишут, что музыкант решил отойти от женственности, отдав предпочтения более брутальному стилю. Теперь в его гардеробе больше брюк, чем было раньше.

well, I do smile... occasionally ???? #whatawonderfulday #theunstoppables A post shared by conchita (@conchitawurst) on Mar 22, 2017 at 10:29am PDT

Напомним, Кончита Вурст шокировала поклонников «Евровидения» три года назад. Несмотря на абсолютно противоречивую реакцию со стороны зрителей, жюри присудило именно этой «бородатой певице» победу на песенном конкурсе.