Сирия: российские офицеры доставили гумпомощь беженцам в Латакии

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Латакия (Сирия), 13 мая. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили гуманитарную помощь в один из пригородов Латакии поселок Скубин, где живут много беженцев из других районов страны.

Поселок фактически возник несколько лет назад, после того, как на сирийское побережье устремились тысячи беженцев из опасных районов Сирии.

Как сообщил журналистам офицер Центра примирения сторон подполковник Денис Андронов, груз в поселок Скубин был доставлен по просьбе губернатора Латакии. В общей сложности российские военные доставили 1,5 тонны гуманитарной помощи: паек «усиленный», мясные консервы, рис, сахар, чай.

Как сообщает РИА Новости, перед визитом российских военных в Скубин здесь были составлены списки наиболее нуждающихся местных жителей.