Сноуден прокомментировал причастность АНБ к вирусной атаке

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Лондон, 13 мая. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о том, что при кибератаке на серверы больниц в Великобритании хакеры воспользовались модифицированной программой АНБ.

В своем микроблоге в Twitter Сноуден написал, что «решение АНБ о создании средств атаки против американского программного обеспечения в настоящее время угрожает жизни пациентов в больницах».

Помимо этого он заявил, что в свете кибератаки на больницы и клиники Великобритании «Конгрессу нужно узнать, знает ли АНБ о возможных уязвимостях операционных систем, используемых в наших больницах».

Whoa: @NSAGov decision to build attack tools targeting US software now threatens the lives of hospital patients. https://t.co/HXRV9uYOuU — Edward Snowden (@Snowden) May 12, 2017

Ранее Financtial Times со ссылкой на профильных специалистов сообщил, что вирус, атаковавший медицинские учреждения Великобритании, был создан с использованием программных инструментов, разработанных специально для АНБ.