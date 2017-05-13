Сноуден прокомментировал причастность АНБ к вирусной атаке
Лондон, 13 мая. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о том, что при кибератаке на серверы больниц в Великобритании хакеры воспользовались модифицированной программой АНБ.
В своем микроблоге в Twitter Сноуден написал, что «решение АНБ о создании средств атаки против американского программного обеспечения в настоящее время угрожает жизни пациентов в больницах».
Помимо этого он заявил, что в свете кибератаки на больницы и клиники Великобритании «Конгрессу нужно узнать, знает ли АНБ о возможных уязвимостях операционных систем, используемых в наших больницах».
Ранее Financtial Times со ссылкой на профильных специалистов сообщил, что вирус, атаковавший медицинские учреждения Великобритании, был создан с использованием программных инструментов, разработанных специально для АНБ.