Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Эксперты рассказали об особенностях вируса WannaCry

Эксперты рассказали об особенностях вируса WannaCry

8:17  13 Мая 2017
116

Эксперты рассказали об особенностях вируса WannaCry

Москва, 12 мая. Специалисты компании Group-IB, которая специализируется на расследовании и предотвращении киберпреступлений, выявили несколько особенностей вируса, чью атаку пережили сервера 74 стран по всему миру накануне. Первая заключается в использовании эксплоита ETERNALBLUE, находящемся в открытом доступе.

Эксперты рассказали об особенностях вируса WannaCry

Кроме того, вирус, получивший название WannaCry, не только шифрует файлы, но и сканирует Интернет в поиске уязвимых хостов. Таким образом, зараженный компьютер, попавший в стороннюю сеть, сам становится источником опасности. И третья особенность — исключительная избирательность вируса: он шифрует далеко не все файлы, выбирая самые чувствительные. К ним относятся почта, базы данных и документы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть