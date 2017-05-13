Эксперты рассказали об особенностях вируса WannaCry

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Москва, 12 мая. Специалисты компании Group-IB, которая специализируется на расследовании и предотвращении киберпреступлений, выявили несколько особенностей вируса, чью атаку пережили сервера 74 стран по всему миру накануне. Первая заключается в использовании эксплоита ETERNALBLUE, находящемся в открытом доступе.

Кроме того, вирус, получивший название WannaCry, не только шифрует файлы, но и сканирует Интернет в поиске уязвимых хостов. Таким образом, зараженный компьютер, попавший в стороннюю сеть, сам становится источником опасности. И третья особенность — исключительная избирательность вируса: он шифрует далеко не все файлы, выбирая самые чувствительные. К ним относятся почта, базы данных и документы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.