Трамп рассказал об «ужасающем» уровне ненависти к Коми до его увольнения

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Вашингтон, 13 мая. Президент США Дональд Трамп заявил об «ужасающем» уровне ненависти по отношению к бывшему директору ФБР Джеймсу Коми задолго до его увольнения.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что «уровень ненависти по отношению к нему (Коми) был ужасающим».

По словам Трампа, в частности, речь идет об отношении Коми к сопернику Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон.

«Он позволил, чтобы ей все сошло с рук, как никому ранее не позволялось … То, что он сделал для нее, было немыслимо. Все говорили «виновна», но он заявил: «О, она не виновна», — заявил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку ввиду «утраты доверия» президента к нему. Накануне в СМИ появилась информация о том, что Коми считает, что причиной его увольнения с поста главы ведомства стал отказ засвидетельствовать безусловную лояльность Трампу. Позднее Трамп опроверг данное заявление.